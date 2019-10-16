Niğde'de kumar operasyonu: 6 gözaltı Niğde'de bir derneğe düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri,Paşakapı Caddesi'ndekiKiraz Yetiştiricileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, derneğe düzenledikleri operasyonda, kumara aracılık yapan ve yer temin eden 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Kumar oynadığı gerekçesiyle de 28 kişiye 8 bin 960 lira para cezası kesildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.