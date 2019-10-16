Niğde'de kumar operasyonu: 6 gözaltı
Niğde'de bir derneğe düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.16 Ekim 2019 Çarşamba 15:10
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri,Paşakapı Caddesi'ndekiKiraz Yetiştiricileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, derneğe düzenledikleri operasyonda, kumara aracılık yapan ve yer temin eden 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kumar oynadığı gerekçesiyle de 28 kişiye 8 bin 960 lira para cezası kesildi.
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