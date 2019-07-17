Niğde'de kumar operasyonu: 36 gözaltı
Niğde'de bir bağ evine düzenlenen kumar operasyonu sonucunda 36 zanlı gözaltına alındı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:27
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fertek Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi civarındaki bir bağ evinde kumar oynatıldığını tespit etti.
Ekipler, bağ evine düzenlediği operasyonda 36 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ö. ve O.Ö. hakkında "kumar oynamaya yer temin etmek"ten adli soruşturma başlatıldı.
Diğer şüpheliler hakkında ise "kumar oynamak, kapalı mekanda tütün ve alkol tüketmek" suçlamasıyla Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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