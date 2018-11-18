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Niğde'de korkunç kaza: 4'ü çocuk 9 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

18 Kasım 2018 Pazar 10:55
Niğde'de korkunç kaza: 4'ü çocuk 9 yaralı

Kaza dün gece saatlerinde Bor ilçesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre  Yasin Ertuğrul yönetimindeki  38 EE 039 plakalı otomobil, trafik ışığında bekleyen Muhammet Işık yönetimindeki 51 AG 763 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan araç, Firat Karagözün kullandığı 38 JG 261 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, Yasin Ertuğrul (24), Nurettin Karaduman(15), Fırat Karagöz(22), Neriman Özden(54), Gülşen Işık(25), Muhammed Işık(29), Buğlem Işık(3), Esila Elem Mert(9) ve Yiğit Yunus Işık(7) yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 10:55
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