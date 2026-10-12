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Yerel Niğde’de kontrolden çıkan otomobil iki yere çarptı: Sürücü yaralandı
Yerel

Niğde’de kontrolden çıkan otomobil iki yere çarptı: Sürücü yaralandı

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Niğde’de kontrolden çıkan otomobil iki yere çarptı: Sürücü yaralandı

Niğde’de yol kenarındaki direğe ve ardından park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Niğde merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Gazeteci İsmet Sayın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 16 AUC 326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki direğe, ardından park halindeki 38 KA 530 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü A.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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