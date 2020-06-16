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Aktüel

Niğde’de komşuların duvar kavgası cinayetle bitti

Niğde’de bir kişi, bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu av tüfeği ile öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:16:17 -
Niğde’de komşuların duvar kavgası cinayetle bitti

Niğde’de bir kişi, bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu av tüfeği ile öldürdü.


Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Orhanlı Beldesinde meydana gelen gelen olayda, iddiaya göre evleri yan yana olan H. Y. (28) ile N.Ş. (57) duvar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle N.Ş., av tüfeği ile komşusu H.Y.’ye ateş etti. Tüfek sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ile müdahalede H.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.


N.Ş ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, belde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

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