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Aktüel Niğde'de kepçe operatörünü öldüren zanlı tutuklandı
Aktüel

Niğde'de kepçe operatörünü öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:29:54 -
Niğde'de kepçe operatörünü öldüren zanlı tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de kepçe operatörünü iş makinesiyle çalışırken silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Bor'da kepçeyle çalışan Ramazan Akbey'i (28) av tüfeğiyle vurarak öldüren ve Konya'nın Ereğli ilçesinde gözaltına alınan T.A, işlemlerinin ardından Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

T.A, 26 Eylül'de Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Ramazan Akbey'i kepçeyle çalıştığı sırada, av tüfeğiyle vurarak öldürmüş ve Ereğli'de yakalanmıştı.

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