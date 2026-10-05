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Yerel Niğde’de kavşakta feci kaza: 16 ve 18 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti
Yerel

Niğde’de kavşakta feci kaza: 16 ve 18 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti

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Niğde’de kavşakta feci kaza: 16 ve 18 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti

Niğde’nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki Medine Özcü ve Mustafa Durmuş Özcü yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 19 yaşındaki Eda Kılınçaslan hastaneye kaldırıldı.

Niğde-Bor kara yolundaki Modaş Kavşağı’nda meydana gelen kazada, motosiklette bulunan üç kişiden ikisi olay yerinde hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı.

Orhan Batı Bulvarı üzerindeki kavşakta, G.K. (37) idaresindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç ile plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kaza, Niğde-Bor kara yolu Orhan Batı Bulvarı Modaş Kavşağı’nda meydana geldi. G.K. (37) yönetimindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklette bulunan Medine Özcü (18) ile Mustafa Durmuş Özcü’nün (16) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Eda Kılınçaslan (19) ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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