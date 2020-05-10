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Aktüel

Niğde'de karantina süresi dolan 84 kişi evlerine gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:33:36 -
Niğde'de karantina süresi dolan 84 kişi evlerine gönderildi

NİĞDE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Somali ve Cibuti'den getirilerek Niğde'deki yurtta karantinaya alınan 84 kişi, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Somali ve Cibuti'den 26 Nisan'da getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan 1. ve 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurtlarına yerleştirilen 84 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle evlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce annelere "Anneler Günü" dolayısıyla çiçek verildi.


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