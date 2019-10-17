Niğde'de kaçakçılık operasyonu! 2 bin 550 paket ele geçirildi Operasyonda, 2 bin 550 paket içerisinde 510 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, bir zanlı gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 510 bin makaron ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Niğde-Adana Otoyolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 bin 550 paket içerisinde 510 bingümrük kaçağımakaron bulundu, sürücü N.K. gözaltına alındı.

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