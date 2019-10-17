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Niğde'de kaçakçılık operasyonu! 2 bin 550 paket ele geçirildi

Operasyonda, 2 bin 550 paket içerisinde 510 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, bir zanlı gözaltına alındı.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:09
Niğde'de kaçakçılık operasyonu! 2 bin 550 paket ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 510 bin makaron ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Niğde-Adana Otoyolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde bir minibüsü durdurdu. 

Araçta yapılan aramada, 2 bin 550 paket içerisinde 510 bingümrük kaçağımakaron bulundu, sürücü N.K. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:09
  1. Niğde
  2. Niğde-Adana Otoyolu Ulukışla Eminlik Gişeleri
  3. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri

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