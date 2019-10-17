Niğde'de kaçakçılık operasyonu! 2 bin 550 paket ele geçirildi
Operasyonda, 2 bin 550 paket içerisinde 510 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, bir zanlı gözaltına alındı.17 Ekim 2019 Perşembe 11:09
Niğde'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 510 bin makaron ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Niğde-Adana Otoyolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 bin 550 paket içerisinde 510 bingümrük kaçağımakaron bulundu, sürücü N.K. gözaltına alındı.
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