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Niğde'de iplik fabrikasındaki yangın, zarara yol açtı

İplik fabrikasında çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

17 Temmuz 2018 Salı 22:49
Niğde'de iplik fabrikasındaki yangın, zarara yol açtı

Yangın, akşam saatlerinde ​Organize Sanayi Bölgesi'nde pamuk ipliği üreten bir fabrikanın deposunda başladı.

Alevleri fark eden fabrika görevlilerinin ihbarı üzerine, olay yerine iftaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu alevler, fabrikanın üretim alanına sıçramadan söndürüldü.

Maddi hasara yol açan yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 22:49
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