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Gündem Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gündem

Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Niğde'de "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü yapılan operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 19:40:00 -
Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

Firari FETÖ'cü operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K'yi operasyonla yakaladı.

Örgütün esnaf yapılanasında yer aldığı bildirilen F.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

 

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