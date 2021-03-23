Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Niğde'de "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü yapılan operasyonla yakalandı.
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Firari FETÖ'cü operasyonla yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K'yi operasyonla yakaladı.
Örgütün esnaf yapılanasında yer aldığı bildirilen F.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.