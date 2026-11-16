Niğde’de Emniyet ve Jandarmadan suç ve suçlulara karşı karalı mücadele: 10 Tutuklama, 50 aranan şahıs yakalandı

DURSUN SUNA / NİĞDE AKİT

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak, aile yapısını ve toplumsal düzeni tehdit eden suçlarla mücadele etmek amacıyla il genelinde denetim ve operasyonlarını sürdürüyor.

Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş, narkotik, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve trafik denetimlerinde önemli sonuçlar elde edildi.

"259 ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM, 10 TUTUKLAMA"...

İl genelinde yürütülen çalışmalarda 259 şahıs hakkında işlem başlatılırken, 10 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 2 tabanca, 1 şarjör, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 1 av tüfeği, 5 kesici-delici alet, 1 otomobil ve 650 bin TL para ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE 21 ŞÜPHELİ YAKALANDI"...

Özellikle gençleri, aileleri ve toplumun geleceğini tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 9,69 gram sentetik kannabinoid, 2,10 gram esrar, 2,75 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

"KAÇAKÇILIK VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA GEÇİT YOK"...

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanırken, 1 dedektör, 1 jeneratör ve 30 metre uzatma kablosu ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 19 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

"14 OLAY VÜCUT İZLERİNDEN AYDINLATILDI"..

Olay Yeri İnceleme görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 hırsızlık, 3 adet 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, 2 yaralamalı trafik kazası, 1 intihar, 1 buluntu tabanca, 1 şüpheli ölüm, 1 taksirle yangına neden olma ve 1 izinsiz kazı olayı olmak üzere toplam 14 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 14 fail tespit edildi.

"TRAFİKTE KURAL İHLALİNE SIKI DENETİM"...

Trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 27 bin 550 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlal yaptığı belirlenen, 103'ü motosiklet olmak üzere 1.824 sürücüye cezai işlem uygulandı. 6'sı motosiklet olmak üzere 111 araç trafikten men edildi.

Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden gerçekleştirilen kontrollerde ise 499 araç sürücüsünün ihlali tespit edildi. Bu kapsamda 7'si motosiklet olmak üzere 490 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

"HEDEF DAHA GÜVENLİ BİR NİĞDE"...

Ailelerin huzur içerisinde yaşayabildiği, çocukların ve gençlerin güvenli bir ortamda geleceğe hazırlanabildiği, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunduğu bir şehir için emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar büyük önem taşıyor.

Toplumun huzurunu bozan, ailelerin güvenliğini tehdit eden ve kamu düzenini hedef alan suçlarla mücadelede denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürülmesi, Niğde'nin güvenli bir şehir olması açısından önem taşıyor.