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Aktüel Niğde'de el yazması Tevrat ele geçirildi
Aktüel

Niğde'de el yazması Tevrat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:15:20 -
Niğde'de el yazması Tevrat ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir otomobilde, el yazması İbranice Tevrat, deri üzerine yazılı ferman ve zincir şeklinde belge ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İbranice Tevrat, deri üzerine yazılı ferman ve kutu içinde deri üzerine yazılı zincir şeklinde belge bulundu.

Hatay'dan getirildiği belirlenen eserler, incelenmek üzerine Niğde Müzesine teslim edildi.

Gözaltına alınan araçtaki B.Ç. ve S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.


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