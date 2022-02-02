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Ekonomi Niğde’de ekmeğe zam mı geldi? Niğde’de ekmek ne kadar?
Ekonomi

Niğde’de ekmeğe zam mı geldi? Niğde’de ekmek ne kadar?

Ekmeğe zam mı geldi? Niğde’de ekmek fiyatları ne kadar oldu? Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan kararla 220 gram ekmeğin fiyatına zam geldi. Niğde’de ekmek ne kadar oldu? Niğde ekmek zammı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-02-02 15:53:00 - 2022-02-02 15:54:37
Niğde’de ekmeğe zam mı geldi? Niğde’de ekmek ne kadar?

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı. Zamlı tarifede 220 gram ekmek 2 lira 50 kuruş oldu. Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, yeni fiyatlarla satışın bugün başladığını ifade etti. Başkan Yenel, "200 gram ekmek Niğde’de 2 TL’ye satıyorduk. Ancak maliyetlerin yükselmesi sebebiyle gramı da yükselterek 220 gram ekmeği bugünden itibaren 2 lira 50 kuruştan satmaya başlayacağız" ifadesini kullandı.

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