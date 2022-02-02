Niğde’de ekmeğe zam mı geldi? Niğde’de ekmek ne kadar?

Ekmeğe zam mı geldi? Niğde’de ekmek fiyatları ne kadar oldu? Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan kararla 220 gram ekmeğin fiyatına zam geldi. Niğde’de ekmek ne kadar oldu? Niğde ekmek zammı ne kadar?