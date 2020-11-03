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Aktüel Niğde'de DEAŞ zanlısı gözaltına alındı
Aktüel

Niğde'de DEAŞ zanlısı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:34:07 -
Niğde'de DEAŞ zanlısı gözaltına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak uyruklu şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, takip sonucu Irak uyruklu A.A.M.M'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

İkametinde arama yapılan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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