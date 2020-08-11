  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca hakim karşısında

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:48:34 -
Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca hakim karşısında

NİĞDE (AA) - Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlının yargılanmasına başlandı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ç. ile tutuksuz 7 sanık, avukatları ve öldürülen S.Ç'nin ailesi katıldı.

Sanık M.Ç, savunmasında eşi ile kaçarak evlendiğini ve ailesinin buna karşı olduğunu söyledi.

İzmir'de çalıştığını, karısının olaydan 3-4 gün önce kendisini Niğde'ye çağırdığını belirten M.Ç, "Sürpriz yapmak için eve eşimden önce geldim. Gelirken yanımda hediye de almıştım. Eşimden şüphelendiğim için eve yerleştirmek için kamera ve ses kayıt cihazı da getirdim. Eşimin telefonunda ve sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli mesajlar görmüştüm. Eşimle tartıştık, bana ağza alınmayacak sözler söyledi. Şuurumu kaybetmiştim. Silah nasıl ateş aldı, evden nasıl çıktım hatırlamıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Olaydan sonra önce Karaman'a gittiğini anlatan M.Ç, ağabeyiyle görüştükten sonra gittiği Ankara'da saklandığı bir inşaatta polise yakalandığını aktardı.

Eşini çok sevdiğini, ona hiçbir zaman zarar vermediğini iddia eden M.Ç, karısını öldürmek istemediğini savundu.

S.Ç'nin babası N.T. de zanlının ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Anne F.T. ise kızının evliliği süresince şiddet gördüğünü ve eşinin sürekli silahla tehdit ettiğini öne sürerek, zanlıya en ağır cezanın verilmesini istedi.

Olayla ilgili tutuksuz yargılanan 7 sanık ise savunmalarında olayla ilgilerinin olmadığını belirterek, beraatlerini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin oğulları A.B.Ç. (12) ise babası ile annesinin arasının iyi olduğunu anlatarak, "Babam annemin bavuldan çıkardığı silahı elinden aldı. Babam 'beni nasıl aldatırsın' dedi. O anda silah patladı. Babam bize sarıldı ve gitti." dedi.

Mahkeme Başkanı, zanlının tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme heyeti, Niğde Barosunun davaya müdahil olma talebini de reddetti.

M.Ç, boşanma aşamasındaki eşi S.Ç'yi 2 Eylül 2019'da tabancayla öldürmüş ve Ankara'da saklandığı inşaatta gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Zanlı hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT’in istihbarat uçağını ASELSAN donata
Teknoloji

MİT’in istihbarat uçağını ASELSAN donata

ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak olan ilk sinyal uçağı Bombardier Challenger 600, MİT'in ..
Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!
Siyaset

Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!

CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı son ankette Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen yeni partiye verilecek olan desteği açık..
Türkiye Yunanistan'ı S-400'lerle mi vuracak? Olay sözler
Gündem

Türkiye Yunanistan'ı S-400'lerle mi vuracak? Olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ege ve Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili kritik bir paylaşımda bulundu.

Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı