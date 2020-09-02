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Aktüel Niğde'de bir kişi hastane otoparkında otomobilde ölü bulundu
Aktüel

Niğde'de bir kişi hastane otoparkında otomobilde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:23:04 -
Niğde'de bir kişi hastane otoparkında otomobilde ölü bulundu

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişi, hastane otoparkındaki bir otomobilde ölü bulundu.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi güvenlik görevlisi, acil girişi yanında bulunan otoparkta bir kişinin otomobilde hareketsiz durduğunu fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık görevlileri, araçtaki Hamdi Kıran'ın (54) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kıran'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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