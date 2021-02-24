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Sağlık Niğde’de bir ilk! Prematüre bebeğe kalp damarı ameliyatı
Sağlık

Niğde’de bir ilk! Prematüre bebeğe kalp damarı ameliyatı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, prematüre doğan ve düşük doğum ağırlıklı (1200 gr) bir bebeğe başarılı bir PDA (Patent ductus arteriosus) kapatma ameliyatı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 09:59:00 -
Niğde’de bir ilk! Prematüre bebeğe kalp damarı ameliyatı

 Dursun Suna  Niğde 

Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde prematüre olarak dünyaya gelen bebeğin patent ductus arteriosus denilen, kalpten çıkan iki ana damar arasında istenmeyen geniş bir bağlantı olduğu tespit edildi. Kendiliğinden kapanma ihtimali düşük olduğu için ilk olarak ilaç tedavisi uygulandı. İlaç tedavisi verilmesine rağmen kapanma gerçekleşmedi. Bu nedenle cerrahi kapatma işlemi uygulanmasına karar verildi.

Hastanenin  kalp ve damar cerrahisi öğretim üyesi Dr. Faruk Serhatlıoğlu öncülüğündeki ekip ile birlikte Op. Dr. Anıl Güzel ve Anestezi bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaçmazın katıldığı ameliyatta, Niğde’de bir ilk olan bu kapatma işlemi başarı ile gerçekleştirildi.

Bebeğin halen Yenidoğan ünitesi yoğun bakımda tedavisi devam ettiği öğrenildi.


Yeni Akit Gazetesi
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