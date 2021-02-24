Niğde’de bir ilk! Prematüre bebeğe kalp damarı ameliyatı

Dursun Suna Niğde

Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde prematüre olarak dünyaya gelen bebeğin patent ductus arteriosus denilen, kalpten çıkan iki ana damar arasında istenmeyen geniş bir bağlantı olduğu tespit edildi. Kendiliğinden kapanma ihtimali düşük olduğu için ilk olarak ilaç tedavisi uygulandı. İlaç tedavisi verilmesine rağmen kapanma gerçekleşmedi. Bu nedenle cerrahi kapatma işlemi uygulanmasına karar verildi.

Hastanenin kalp ve damar cerrahisi öğretim üyesi Dr. Faruk Serhatlıoğlu öncülüğündeki ekip ile birlikte Op. Dr. Anıl Güzel ve Anestezi bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaçmazın katıldığı ameliyatta, Niğde’de bir ilk olan bu kapatma işlemi başarı ile gerçekleştirildi.

Bebeğin halen Yenidoğan ünitesi yoğun bakımda tedavisi devam ettiği öğrenildi.