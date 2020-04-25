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Aktüel

Niğde'de bir beldede karantina uygulaması sona erdirildi

2020-04-25 14:12:21 -
Niğde'de bir beldede karantina uygulaması sona erdirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'nin merkeze bağlı Alay beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Kovid-19'un yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 11 Nisan'da karantina tedbirleri uygulanmaya başlanan beldede sağlık taraması yapıldı.

Tarama sonucu şüpheli vakaya rastlanılmayan beldede, karantina uygulamasına son verildi.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Nisan'da Çiftlik ilçesi Murtaza köyünde başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.


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