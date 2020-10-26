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Aktüel Niğde'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Niğde'de 54 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:53:38 -
Niğde'de 54 düzensiz göçmen yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 54 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 54 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen göçmenlerden bazıları, İlhanlı Mahallesi'nde otobüs kırmızı ışıkta durduğu sırada kaçmaya çalıştı.

Mahalle aralarına dağılan 6 göçmen, ekipler tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Otobüsün sürücüsü S.D, gözaltına alındı.

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