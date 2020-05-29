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Aktüel

Niğde’de 17 noktada Cuma namazı kılındı

Niğde’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:54:09 -
Niğde’de 17 noktada Cuma namazı kılındı

Niğde’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu. Niğde’de Valilikçe merkezde uygun görülen 17 otopark, pazar yeri ve camilerde cuma namazı kılındı.


Belediye binası arkasındaki açık otoparkta kılınacak namaza, vatandaşlar, alana maskesiz ve seccadesiz alınmadı. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara seccade dağıttı. Girişte dezenfekte edilen vatandaşlar, 1,5 metre mesafeyle saf tuttu. İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, hutbede, koronavirüsle mücadelede sosyal mesafeye ve tedbirlere dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Cuma namazı kılan Muhsin Arslan uzun bir aradan sonra cuma namazı kıldıkları için mutlu olduğunu ifade etti.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü de alanda cuma namazını kıldı.

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