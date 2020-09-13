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Aktüel Niğde'de 16 yaşındaki genç gölette boğuldu
Aktüel

Niğde'de 16 yaşındaki genç gölette boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-13 14:25:52 -
Niğde'de 16 yaşındaki genç gölette boğuldu

NİĞDE (AA) - Niğde'de 16 yaşındaki genç gölette boğuldu.

Merkeze bağlı Koyunlu köyündeki gölete balık tutmaya giden Erol Tuncer'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma, Niğde İl Acil Afet Müdürlüğü (AFAD) ve Mersin'den dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan Tuncer'in cesedi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Tuncer'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü.




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