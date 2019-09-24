Niğde Valisi'nden Akit'in bürosuna ziyaret

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Yeni Akit Gazetesi'nin Niğde bürosuna ziyaret düzenledi. Muhabirimiz Dursun Suna'ya hayırlı olsun ve geçmiş olsun dileklerini sunan Vali Şimşek, cezaevi ortamından başından beri haberdar olduğunu ifade ederek Allah bir daha göstermesin temennisinde bulundu. Vali Şimşek'in ansızın yaptığı ziyarette birçok konu enine boyuna değerlendirildi.