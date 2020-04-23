Niğde Valisi Şimşek'ten 23 Nisan'da doğan çocuğa doğum günü sürprizi

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 23 Nisan'da dünyaya gelen bir çocuğun doğum gününü kutladı.

Vali Şimşek, 9 yaşındaki Zeynep Nida Yiğit'in Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki evine giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfleyen Yiğit'in hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Şimşek, Yiğit'e Türk bayrağı, kalem seti ve bebek hediye etti.

Öte yandan Vali Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileri Muhammed Oktay ile şehit pilot üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci'nin kızı Zeynep İnci Özbahçeci'yi evlerinde ziyaret ederek bayramını kutladı.

Çocuklar, Vali Şimşek'e 23 Nisan'la ilgili ezberledikleri şiirleri okudu.