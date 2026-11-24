Niğde Valiliği kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak için uyarıda bulundu
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Niğde Valiliği, kent genelinde bugün etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksama gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi.
Niğde Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanak nedeniyle uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün kent genelinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada, beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.