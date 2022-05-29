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Gündem Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden acı haber
Gündem

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden acı haber

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağmur Şener geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 12:10:00 -
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden acı haber

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağmur Şener (52), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde kalp krizi geçiren Şenel, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şenel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şenel'in cenazesinin yarın saat 09.00'da rektörlük binası önünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Yorumlar

Ttt

ahiret var torpille atandı ise işi zor.
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