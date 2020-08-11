  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:53:19 -
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu bahçesindeki törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mezun olan 3 bin 166 öğrenciden üniversite ve fakültelerde ilk üçe giren öğrenciler ile aileleri katıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Pandemi nedeniyle coşkulu bir tören düzenlenemediğini belirten Şimşek, "Siz mezun olan öğrenciler için bir dönem bitti ve yeni bir dönem başlıyor. Aldığınız diploma ve bilgilerin üzerine sürekli bir şeyler koymanız gerekiyor. Dünyada ve Türkiye'de rekabet koşulları artıyor, dolayısıyla her zaman kendinizi geliştirmelisiniz ve hayata kendinizi en iyi şekilde hazırlamalısınız. Bunu yaptığınız takdirde de hedeflerinize ulaşacağınıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlamaya çalıştıklarını aktararak, onlarla gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, bölüm birincileri mezuniyet kütüklerine plaket çaktı, protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere başarı belgelerini verdi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, akademik ve idari personel de katıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından ateş açıldı! Yaralılar var
Gündem

Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından ateş açıldı! Yaralılar var

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin ardından Atina yönetimi provokasyonlarını sürdürüyor. Yunanistan’ın Muğla açıklarında bulu..
Hafter'i tutuşturacak hamle! Türkiye bölgenin kilit ülkesinde askeri üs kuruyor
Dünya

Hafter'i tutuşturacak hamle! Türkiye bölgenin kilit ülkesinde askeri üs kuruyor

Afrika’da Sahel bölgesinin kilit ülkesi ve aynı zamanda Libya’nın güneyden komşusu olan Nijer’le anlaşma imzalayan Türkiye, ülkede askeri üs..
Abdullah Ağar’dan bölgeye ilişkin kritik sözler: Donanma yakın zamanda...
Gündem

Abdullah Ağar’dan bölgeye ilişkin kritik sözler: Donanma yakın zamanda...

Türkiye’nin Akdeniz’de yeni Navtex ilanı sonrası Oruç Reis bölgeye hareket etti. Yaşanan olay sonrası Yunanistan’da acil durum ilan edilirke..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı