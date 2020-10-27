Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde her atık ekonomiye kazandırılıyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yılda yaklaşık 50 ton kağıt, plastik, cam, metal, pil ve organik atık geri dönüşüme kazandırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında, üniversite bünyesinde oluşturulan Atık Yönetim Koordinatörlüğü, atıkları ayrıştırmanın davranış haline dönüşmesi için akademik ve idari personel ile öğrencilere seminerler verdi, çeşitli aktiviteler düzenledi.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira maliyetle kurulan 3. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde, üniversiteye ait 6 kampüste toplanan yaklaşık 50 ton kağıt, plastik, cam, metal ve organik atıklar, geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye bağlı kampüslerde ayrıştırılan tüm atıkların, düzenli olarak merkez personeli tarafından toplanıp, istiflendiğini söyledi.

Türkiye'de, işleyen bir sistemi kuran ilk üniversite olduklarını belirten Kar, tecrübelerinden faydalanmak için bazı üniversite ve belediyelerin kendilerine başvurduklarını anlattı.

Kar, sistemi yaklaşık 1,2 milyon lira maliyetle kurduklarına dikkati çekerek, "Bir eğitim kurumu olarak üzerinde en çok durduğumuz nokta, bu atıkların ekonomik değerinden çok, öğrencilerimize bu davranışın kazandırılması. 4 yıllık süre içinde öğrencilerimizde atıkların ayrıştırılması, ekonomiye kazandırılması konusunda bir bilinç ve davranış değişikliği olursa bu bizim için en büyük kazanım." diye konuştu.

- "Her şeyi değerlendiriyoruz"

Atık Yönetim Koordinatörü Doç. Dr. Çağdaş Gönen de atıkların geri dönüşebilir, organik ve geri dönüşemeyen atıklar olmak üzere ayrıldığını dile getirdi.

Bir yıllık verimli çalışmanın ardından yaklaşık 30 ton kahverengi ve beyaz kağıt, 7 ton plastik, 6 ton cam ve 1 ton da metal atığı dönüşüme kazandırdıklarını aktaran Gönen, başka endüstrinin atık çuvallarını bile değerlendirdiklerine vurgu yaptı.

Gönen, her şeyi değerlendirmeye çalıştıklarına işaret ederek, "Üniversitedeki toner ve kartuşlarımızı, pillerimizi, elektronik ve aydınlatma ekipman atıklarını ve laboratuvarlardan çıkan atık bitkisel yağların tamamını yönetiyoruz. Bu atıkları lisanslı firmalara yönlendirerek üniversitede sıfır atık hedefine ulaşmak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

Atık Yönetim Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci de yemekhane, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ile park ve bahçelerden çıkan organik atıkların da gübreye dönüştürüldüğünü söyledi.

Üniversite içindeki organik atıkları sıfırlayarak doğaya kazandırdıklarını vurgulayan Deveci, "Sıfır atık sisteminin nasıl kurulduğu, kurulum sırasında yaşanılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin bulunduğu ayrıntılı bir kılavuz hazırlandı. Bu dokümanı Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'a takdim edeceğiz ve sunumunu yapacağız." dedi.