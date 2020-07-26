Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanları 2020 Ömer Halisdemir Üniversitesi başarı sırası

ÖSYM 2020 üniversite kontenjanları açıkladı. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. Tıp kontenjaları 16 bin 448, Diş Hekimliği'nde 7 bin 752, Eczacılık'ta 3 bin 893, Ebelik'te 4 bin 74 , Hemşirelik'te ise 16 bin 239. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdaki ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzu tablosunda görebilirsiniz. İşte Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık başarı sıralamaları.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Üniversitesi taban puanları 2020 2 yıllık

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı başarı sırası 1117820 taban puanı 231,48897

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Elektrik başarı sırası 1081026 taban puanı 234,25711

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Elektronik Teknolojisi başarı sırası 1753683 taban puanı 176,13656

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi başarı sırası 1511993 taban puanı 204,04621

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Harita ve Kadastro başarı sırası 1202921 taban puanı 225,39014

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Harita ve Kadastro (İÖ) başarı sırası 1377468 taban puanı 213,11035

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık başarı sırası 877415 taban puanı 250,10937

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) başarı sırası 1076961 taban puanı 234,56248

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine başarı sırası 1327628 taban puanı 216,61380

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi başarı sırası 1004832 taban puanı 240,15574

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık başarı sırası 1135634 taban puanları 230,18329

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 1307173 - 218,06934

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 1617428 - 197,10078

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1614835 - 197,27901

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşletme Yönetimi 1615831 - 197,20858

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1515974 - 203,79275

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma 1278753 - 220,09850

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) 1572004 - 200,12927

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 923099 - 246,52328

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) 1178605 - 227,10682

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Güvenlik 1293511 - 219,04755

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Güvenlik (İÖ) 1697328 - 190,90482

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 1655164 - 194,42667

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerel Yönetimler 1728703 - 187,06354

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 1586225 - 199,18324

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (İÖ) 1651504 - 194,70228

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 1056613 - 236,11510

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 1246199 - 222,38878

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mekatronik 1225474 - 223,83289

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mekatronik (İÖ) 1473282 - 206,59960

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi 1395378 - 211,86100

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı 1628236 - 196,35613

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı Denetimi 1583595 - 199,36132

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çocuk Gelişimi 811134 - 255,46900

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 1046751 - 236,88146

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 307475 - 318,46132

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Optisyenlik 663964 - 268,77498

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 750175 - 260,69448

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 947651 - 244,61535

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yaşlı Bakımı 952356 - 244,24066

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yaşlı Bakımı (İÖ) 1207347 - 225,07910

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanları 4 yıllık