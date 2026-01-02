Niğde merkezli operasyonda uyuşturucu tacirine darbe: İstanbul’daki temizlik dalgası Anadolu’ya yayılıyor

  • İSTANBUL
Emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi kararlılıkla sürüyor. İstanbul merkezli dev operasyonlarla darbe alan uyuşturucu şebekelerine yönelik denetimler Anadolu’nun dört bir yanında sıkılaştırılırken, son haber Niğde’den geldi. Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye genelinde uyuşturucu trafiğine karşı başlatılan "kökünü kurutma" stratejisi meyvelerini vermeye devam ediyor. Özellikle İstanbul’un narkotik suçlarla mücadeledeki yoğun mesaisi ve sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonel başarılar, taşradaki birimlere de ivme kazandırdı. İstanbul Emniyeti'nin geçtiğimiz günlerde kentin farklı noktalarında düzenlediği ve çok sayıda tutuklamayla sonuçlanan baskınlarının ardından, benzer bir kararlılık Niğde’de sergilendi.

Bor emniyetinden kaçamadılar

Niğde’nin Bor ilçesinde, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonuç verdi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen H.C.K. ve E.L.D. isimli şahısların ikametlerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ele geçirilenler ve tutuklama kararı

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan detaylı aramalarda şu unsurlara el konuldu:

  • 21,03 gram sentetik uyuşturucu madde,
  • 10 adet sentetik ecza,
  • Suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 550 TL nakit para.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheli E.L.D. hakkındaki adli işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.

Büyükşehirlerdeki denetim Anadolu'yu koruyor

Güvenlik uzmanları, İstanbul gibi metropollerde artan baskının uyuşturucu tacirlerini daha küçük illere yönelmeye ittiğini, ancak Bor’daki bu son operasyonun "güvenli liman" arayan suçlulara geçit verilmeyeceğini bir kez daha kanıtladığını vurguluyor. İstanbul'daki geniş çaplı operasyonlarla eş güdümlü giden bu yerel başarılar, zehir tacirlerinin lojistik ağını parçalamayı hedefliyor.

Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?
Gündem

Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İngiltere’ye gidip yabancı mercilere Türkiye’yi şikayet ettiği görüntüler ile rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinan..
Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"
Gündem

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Can Ataklı, son yayınında CHP’li belediyelere ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik zehir zemberek açıklamalarda ..
Türk bayrağını gören minikten yürek ısıtan görüntü: Hainler belki biraz utanır
Gündem

Türk bayrağını gören minikten yürek ısıtan görüntü: Hainler belki biraz utanır

Aksaray’da, abisi ve babasıyla birlikte yolda yürüyen kız çocuğu, parkın duvarındaki panonun yanından geçerken, Türk Bayrağı tasvirinin karl..
