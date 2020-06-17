  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Niğde merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 34 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:54:27 -
Niğde merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 34 gözaltı

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Niğde, Ankara, Elazığ, Aksaray, Afyonkarahisar, Adana, Kahramanmaraş, Zonguldak, Tokat ve Kayseri'deki operasyonlarda 34 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı