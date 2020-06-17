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Aktüel

Niğde merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Niğde Merkezli FETÖ’nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik 10 ilde yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:55:43 -
Niğde merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Niğde Merkezli FETÖ’nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik 10 ilde yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde, Ankara, Elazığ, Aksaray, Afyonkarahisar, Adana, Kahramanmaraş, Zonguldak, Tokat ve Kayseri illerinde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütünün Adalet Bakanlığı Niğde yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 34 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin ev aramalarında ise incelenmek üzere çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

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