Niğde-Kayseri yolunda can pazarı: Korkunç kazada 2 kişi öldü

Niğde’de sabah saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri yaktı. Kaza, sabah saatlerinde Niğde- Kayseri kara yolu Kızıklı mevkisinde meydana geldi.

H.Ö. yönetimindeki 15 EJ 070 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 38 AIZ 152 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü H.Ö. ile diğer araçtaki M.Ç.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü B.K. ile R.D. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.