Yücel Kaya
Fonlanmış medyanın ahlaksızlığı "Saray darbesi değil, CHP içi kavga"

Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan gelişmeleri ve muhalif medya kuruluşlarının yayınlarını sert ifadelerle eleştirdi. Karahasanoğlu, özellikle CHP Genel Merkezi’nde yaşanan olayların bazı medya organlarınca bilinçli şekilde çarpıtıldığını savundu.

Yazısında CHP Genel Merkezi girişine kurulan barikatlara dikkat çeken Karahasanoğlu, bina kapısının arkasına masa, sandalye ve koltukların yığıldığını belirterek bunun neden sorgulanmadığını sordu.

“Barikatı görmeyip sadece polisi yazıyorlar”

Bazı internet siteleri ve gazetelerin yalnızca polis müdahalesini öne çıkardığını ifade eden Karahasanoğlu, “Barikatı görmezden gelip sadece biber gazını yazıyorlar” diyerek sert tepki gösterdi.

Mahmut Tanal’a “hortum” tepkisi

Karahasanoğlu, olaylar sırasında Mahmut Tanal’ın eline hortum alarak polise müdahale etmeye çalıştığını öne sürerken, Ali Mahir Başarır’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert açıklamalarını da hedef aldı.

Yazıda, “Milletvekilliğini Kemal Kılıçdaroğlu’na borçlu olan isimlerin bugün onu hain gibi göstermeye çalışması büyük çelişkidir” değerlendirmesi yapıldı.

“Özgür Özel’in fotoğrafı üzerinden provokasyon”

Özgür Özel’in genel merkezdeki fotoğrafının indirildiği iddialarına da değinen Karahasanoğlu, bazı medya kuruluşlarının bunu “Kılıçdaroğlu ekibinin hamlesi” gibi servis ettiğini savundu.

Ancak daha sonra Özgür Özel’e yakın isimlerin fotoğrafı kendilerinin indirdiğinin ortaya çıktığını ileri süren Karahasanoğlu, bunun kamuoyunda mağduriyet algısı oluşturmak için kullanıldığını iddia etti.

“Saray darbesi değil, CHP içi kavga”

Yazının son bölümünde ise Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarına yer verildi. İmamoğlu’nun süreci “saray darbesi” olarak nitelendirmesine karşı çıkan Karahasanoğlu, yaşananların tamamen CHP içindeki güç mücadelesi olduğunu savundu.

Karahasanoğlu, “Davacısı CHP delegesi, şahitleri CHP’liler, genel başkanlık koltuğuna oturan isim de CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Buna rağmen yaşananları ‘saray darbesi’ diye sunmak gerçekle bağdaşmıyor” ifadelerini kullandı.

Yazar, yazısını “Ekrem İmamoğlu’nun CHP’yi ele geçirme operasyonunun başarısız olduğu” yorumuyla tamamladı.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

