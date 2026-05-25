Kemal dönüyor! İlk hedef Parti Meclisi’ni toplamak

Mahkeme kararıyla görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu konutunda ziyaret eden CHP heyeti arasında yer alan CHP PM Üyesi Müslim Sarı, görüşme sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun süreci şu an için ofisinden takip ettiğini belirten Sarı, "Sayın Kılıçdaroğlu şu an konutunda. Bayram sonuna doğru genel merkeze gelecek. Ardından Parti Meclisi'ni (PM) toplayacak" ifadelerini kullandı.

Öncelik meşru organların teşkili

Süreci kucaklayıcı bir şekilde yürütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Müslim Sarı, atılacak adımları şu şekilde özetledi:

Yetkili organlar: Partinin en yetkili organı olan Parti Meclisi’nin toplanmasının birinci öncelikleri olduğunu belirtti.

Partinin en yetkili organı olan Parti Meclisi’nin toplanmasının birinci öncelikleri olduğunu belirtti. Temas trafiği: Özgür Özel ve diğer milletvekilleriyle temas kurulacağını ifade etti.

Özgür Özel ve diğer milletvekilleriyle temas kurulacağını ifade etti. Süreç takvimi: İlk toplantının PM ve Disiplin Kurulu ile yapılacağını, önümüzdeki bayram günlerinin bir fırsat olarak görüldüğünü dile getirdi.

Ne yaşanmıştı?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, açılan davalar sonucunda tedbir taleplerini kabul ederek Özgür Özel ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Karar doğrultusunda, hukuki süreç kesinleşinceye kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesi görevde bulunan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iadesine hükmedilmişti.