Mayıs sonunda 7 metreyi aşan karla mücadele
Şırnak Beytüşşebap'ta yüksek kesimlerde biriken kar kütleleri, ulaşımın aksamaması için iş makineleriyle temizleniyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde mayıs ayına rağmen yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Tuzluca köyü Lise Tayrı bölgesinde İl Özel İdaresi ekipleri, yolda biriken kar kütlelerini iş makineleriyle temizliyor. Yüksek rakımlı kesimlerde yer yer 7 metreyi aşan kar birikintileri nedeniyle ekipler çalışmayı güçlükle yürütüyor. Kato-Tuzluca hattında kar duvarlarının oluştuğu noktalarda yolun genişletildiği, viraj ve geçitlerde güvenli geçiş için temizlik ve düzeltme yapıldığı belirtildi. Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak çalışmaların sürdüğünü bildirdi.