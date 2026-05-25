Kadın - Aile
Çamaşır suyuyla ev temizleyenlere uzmanlardan uyarı: Bir zararı daha ortaya çıktı! Kansere yol açıyor mu? Yanıt geldi
Çamaşır suyu ile ilgili son yapılan araştırmada çamaşır suyunun bir zararı daha ortaya çıktı. Uzmanlar ortaya atılan o iddialara yanıt verdi.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), çamaşır suyunun sağlık üzerindeki etkilerine dair yayılan inanışların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurum uzmanlarına göre çamaşır sularında bulunan kimyasallar zarar verebiliyor ancak kansere doğrudan ("karsinojen" kanser yapıcı) yol açtığı yönündeki iddialar bilimsel olarak doğrulanmış değil.

Uzmanlar, çamaşır suyundaki karbonik asidin suyun bulunmadığını bildiriyor.Temizlik sırasında çamaşır suyuna karbonat (sodyum bikarbonat) eklenmesi, klor gazı salınımına yol açarak solunum yolları için zehirli ve tehlikeli bir durum yaratabilir. Uzmanlar bu iki kimyasal kesinlikle karıştırılrsa tehlike riskini yükselttiğini belirtti. Buna karşılık asidik yüzey temizleyicilerle (sirke, tuz ruhu gibi) yanlışlıkla karıştırılması birlikte tüketildiğinde ortaya çıkan reaksiyonlarda, karbonik asit dengesi bozularak tehlikeli klor gazı açığa çıkar.

Uzmanlar ayrıca çamaşır suyunun kanser rahatsızlıklarına yol açtığı yönündeki yaygın görüşün artık geçerliliğini yitirdiğini belirtti. Uzmanlar, çamaşır suyu tüketiminin ardından derz araları için şunları önerdi. Çoğu kişi çamaşır suyunun küfü tamamen temizlediğini düşünse de, uzmanlara göre bu ürün yalnızca yüzeyde geçici bir beyazlık sağlıyor. Küfün derinlerde yaşamaya devam etmesi nedeniyle kısa süre sonra aynı sorun yeniden ortaya çıkabiliyor. Bayram temizliğine fayans derzlerinden başlayanlardan mısınız? Eğer öyleyse bu haberimiz tam size göre.

Bayram temizliği için hazırlıklar başladı. Evde en zor temizlenen alanlardan biri de fayans derzleri. Burayı temizlemek isteyenler çamaşır suyu, sirke, kabartma tozu gibi ürünler kullanılıyor. Fakat farkında olmadan çamaşır suyuyla karıştırılan bir ürün zehirleyebiliyor. İşte fayans derzlerini temizlerken püf noktalar… DERZ ARALARINI TEMİZLEYENLER DİKKAT! Üstelik çamaşır suyunun derzlere zarar verebileceği de belirtiliyor. Aşındırıcı etkisi nedeniyle zamanla derzlerin zayıflamasına, çatlamasına ve yapısının bozulmasına yol açabiliyor. Renkli derzlerde ise solma ve düzensiz görüntü oluşabiliyor. Duş ve banyo derzleri gözenekli yapıya sahip olduğu için suyu ve kiri içine çekebiliyor. Düzenli temizlenmediğinde bu alanlarda siyah lekeler oluşuyor ve bu durum hem kötü kokuya hem de hijyen sorunlarına neden oluyor. Uzmanlara göre çamaşır suyu yerine daha etkili ve yüzeye zarar vermeyen alternatifler bulunuyor. Karbonat, hidrojen peroksit ve doğal sabun karışımı, hem küf sporlarını parçalamaya yardımcı oluyor hem de derzlerin zarar görmesini önlüyor. Bu karışımın kısa sürede etkisini gösterdiği ve düzenli uygulandığında küf oluşumunu büyük ölçüde azalttığı ifade ediliyor. Uzmanlar, banyo temizliğinde doğru ürün seçiminin yanı sıra düzenli bakımın da önemli olduğuna dikkat çekiyor. Basit ama doğru yöntemlerle yapılan temizlik, hem küf oluşumunu engelliyor hem de yüzeylerin ömrünü uzatıyor. Çamaşır suyu (sodyum hipoklorit), doğru kullanıldığında doğrudan "karsinojen" (kanser yapıcı) olarak sınıflandırılan bir madde değildir. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), ev tipi çamaşır sularında bulunan kimyasalları kanser yapıcı listesine (Grup 1 veya Grup 2) dahil etmemiştir. Ancak, yanlış kullanım veya uzun süreli kontrolsüz maruziyet ciddi sağlık riskleri ve dolaylı kanser riski oluşturabilir:

Zehirli Gaz Oluşumu: Çamaşır suyu; tuz ruhu, kireç çözücü veya amonyak içeren ürünlerle karıştırıldığında klor gazı açığa çıkar. Bu gazın solunması akciğer hasarına yol açar ve kronik maruziyet solunum yolu kanseri riskini artırabilir.İkincil Kanserojen Maddeler: Bazı bilimsel araştırmalar, çamaşır suyunun kullanımı sırasında karbon tetraklorür ve kloroform gibi maddelerin açığa çıkabileceğini ve bunların kanser riskini etkileyebileceğini belirtmektedir.Solunum ve Akciğer Sağlığı: Haftada en az bir kez yoğun dezenfektan (çamaşır suyu dahil) kullanımının KOAH riskini 2'ye kadar artırabildiği gözlemlenmiştir.Tahriş ve Zehirlenme: Doğrudan temas veya buharını solumak; gözlerde hasara, ciltte yanıklara ve mide sorunlarına neden olabilir. UIzmanlara göre “çamaşır suyu kanser yapar” iddiası bilimsel destekten yoksun. Çamaşır suyunun kansere neden olduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirtildi. Uzmanlar, çamaşır suyu ile katkı maddesi içeren deterjanların birbirinden ayrılması gerektiğine dikkat çekti. FAYANS DERZLERİ NASIL TEMİZLENİR? Karo derzlerini kabartma tozu ve beyaz sirke ile temizleyin. Kabartma tozu, sirke ile birleştiğinde, karbondioksit açığa çıkaran ve fayans derzlerine işlemiş kiri gevşeten köpüren bir reaksiyon oluşturur. İşte bu kombinasyonun nasıl kullanılacağı: 100 gram kabartma tozu ve 50 ml suyu karıştırarak bir macun kıvamına getirin. Eski bir diş fırçası kullanarak doğrudan kirli fayans derzlerine uygulayın. Ardından, iki ürün arasında kimyasal reaksiyon oluşmasını sağlamak için yüzeye 100 ml beyaz sirke püskürtün. Kirleri çıkarmak ve kalıntıları gidermek için tekrar fırçalayın. Daha etkili bir temizlik için, fayans derzlerini korumak amacıyla düzenli olarak beyaz sirke kullanın. Suyla iyice durulayın, ardından mikrofiber bir bezle dikkatlice kurulayın.

