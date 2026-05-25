Çamaşır suyuyla ev temizleyenlere uzmanlardan uyarı: Bir zararı daha ortaya çıktı! Kansere yol açıyor mu? Yanıt geldi

Bayram temizliği için hazırlıklar başladı. Evde en zor temizlenen alanlardan biri de fayans derzleri. Burayı temizlemek isteyenler çamaşır suyu, sirke, kabartma tozu gibi ürünler kullanılıyor. Fakat farkında olmadan çamaşır suyuyla karıştırılan bir ürün zehirleyebiliyor. İşte fayans derzlerini temizlerken püf noktalar… DERZ ARALARINI TEMİZLEYENLER DİKKAT! Üstelik çamaşır suyunun derzlere zarar verebileceği de belirtiliyor. Aşındırıcı etkisi nedeniyle zamanla derzlerin zayıflamasına, çatlamasına ve yapısının bozulmasına yol açabiliyor. Renkli derzlerde ise solma ve düzensiz görüntü oluşabiliyor. Duş ve banyo derzleri gözenekli yapıya sahip olduğu için suyu ve kiri içine çekebiliyor. Düzenli temizlenmediğinde bu alanlarda siyah lekeler oluşuyor ve bu durum hem kötü kokuya hem de hijyen sorunlarına neden oluyor. Uzmanlara göre çamaşır suyu yerine daha etkili ve yüzeye zarar vermeyen alternatifler bulunuyor. Karbonat, hidrojen peroksit ve doğal sabun karışımı, hem küf sporlarını parçalamaya yardımcı oluyor hem de derzlerin zarar görmesini önlüyor. Bu karışımın kısa sürede etkisini gösterdiği ve düzenli uygulandığında küf oluşumunu büyük ölçüde azalttığı ifade ediliyor. Uzmanlar, banyo temizliğinde doğru ürün seçiminin yanı sıra düzenli bakımın da önemli olduğuna dikkat çekiyor. Basit ama doğru yöntemlerle yapılan temizlik, hem küf oluşumunu engelliyor hem de yüzeylerin ömrünü uzatıyor. Çamaşır suyu (sodyum hipoklorit), doğru kullanıldığında doğrudan "karsinojen" (kanser yapıcı) olarak sınıflandırılan bir madde değildir. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), ev tipi çamaşır sularında bulunan kimyasalları kanser yapıcı listesine (Grup 1 veya Grup 2) dahil etmemiştir. Ancak, yanlış kullanım veya uzun süreli kontrolsüz maruziyet ciddi sağlık riskleri ve dolaylı kanser riski oluşturabilir: