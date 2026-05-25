Dünya

28 kişi hayatını kaybetti! Yasa dışı altın madeninde facia

28 kişi hayatını kaybetti! Yasa dışı altın madeninde facia

Angola’nın kuzeyindeki terk edilmiş bir altın madeninde meydana gelen toprak kayması 28 kişinin ölümüne yol açtı.

Angola’nın Bengo eyaletine bağlı Nambuangongo kasabasındaki yasa dışı altın çıkarılan terk edilmiş madende meydana gelen göçük, çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlandı.

 

Aynı aileden 13 kişi öldü

Yasa dışı altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 13'ü aynı aileden 28 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Madenden yaralı halde çıkarılan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığı, madende oldukları tespit edilen 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

