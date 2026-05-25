28 kişi hayatını kaybetti! Yasa dışı altın madeninde facia
Angola’nın kuzeyindeki terk edilmiş bir altın madeninde meydana gelen toprak kayması 28 kişinin ölümüne yol açtı.
Angola’nın Bengo eyaletine bağlı Nambuangongo kasabasındaki yasa dışı altın çıkarılan terk edilmiş madende meydana gelen göçük, çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlandı.
Aynı aileden 13 kişi öldü
Yasa dışı altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 13'ü aynı aileden 28 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Madenden yaralı halde çıkarılan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığı, madende oldukları tespit edilen 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.