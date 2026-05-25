Ahmet Hakan’dan CHP’deki kriz için çarpıcı analiz: “İmamoğlu / Özel ikilisi vuruşmayı tercih etti”

Hakan, genel merkezde ortaya çıkan görüntülerin iki sorumlusu olduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu’nun “polis zoruyla binanın boşaltılmasını talep ederek”, Özgür Özel’in ise “bu görüntünün verilmesini kabul ederek” sürecin baş aktörleri haline geldiğini savundu.

“Özgür Özel artık daha sert olacak”

Yazısında, mutlak butlan tartışmalarının ardından Özgür Özel’in çelişkili bir siyaset izlediğini ileri süren Ahmet Hakan, CHP liderinin zaman zaman uzlaşmacı, zaman zaman ise çok sert bir tavır sergilediğini ifade etti.

Ancak gelinen noktada bu çizginin değiştiğini söyleyen Hakan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Daha da diklenecek”

“Daha da sertlik yanlısı olacak”

“Daha da bağıracak”

“Daha da bayrak açacak”

Hakan’a göre bu değişimde, Ekrem İmamoğlu’nun etkisi büyük oldu. Yazıda, İmamoğlu’nun son açıklamalarının “uzlaşma değil, mücadele ve toplumsal hareketlilik çağrısı” içerdiği öne sürüldü.

“Yeni parti” iddiası

Ahmet Hakan, yazısının dikkat çeken bölümünde ise CHP içinde yaşanan gerilimin yeni bir siyasi oluşuma dönüşebileceğini savundu.

Hakan’a göre Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in, mevcut şartlar altında Kemal Kılıçdaroğlu ile mücadele etmek yerine CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurma yolunu tercih edebileceği ihtimali güçleniyor.

Yazısını değerlendirme niteliğindeki şu ifadelerle tamamladı:

“Dün yaşanan olaylardan sonra... İmamoğlu’nun açıklamasını okuduktan sonra... Özgür Özel’in konuşmasını dinledikten sonra... Geldiğim yer burasıdır.”