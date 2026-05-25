1 yılda meyve veriyor: Bu ağaçları dikenler 2 yılda evini, arabasını, yazlığını alıyor!

1 yılda meyve veriyor: Bu ağaçları dikenler 2 yılda evini, arabasını, yazlığını alıyor!

Tarım uzmanları, geleneksel meyve ağaçlarının aksine dikildikten sonraki ilk yıl içinde ürün vermeye hazır hale gelen ve oldukça verimli hasatların yapıldığı bu ağaçları dikenlerin 2-3 yıl içerisinde evini ve arabasını alacak kadar kazanç sağlayabileceğini açıkladı.

Bahçe ve ziraat uzmanı Susan Poizner tarafından yapılan teknik değerlendirmelere göre, dut, kiraz ve bodur elma çeşitleri, köklenme ve adaptasyon süreçlerini en kısa sürede tamamlayan ağaçlar arasında yer alıyor. Özellikle yabani kırmızı dut (Morus rubra) ve tatlı kiraz (Prunus avium) türlerinin, yüksek mukavemet güçleri ve toprak seçmemeleri nedeniyle dikimi takip eden 12 aylık periyotta meyve üretimine başladığı tescillendi.  Küçük tarım arazileri, avlular ve ticari seralar için önerilen bu hızlı üretim modelleri, meyvecilik sektöründe bekleme sürelerini ortadan kaldırarak üreticilerin kısa vadede yüksek finansal getiri elde etmesini sağlıyor.

EN HIZLI REKOLTE DUT VE KİRAZ ÇEŞİTLERİNDE

Ziraat raporları, sebze üretiminde hasat sürecinin hemen başladığını ancak meyve ağaçlarında bu sürenin normal şartlarda yıllar sürdüğünü ortaya koyuyor. Ancak uygun bakım ve doğru aşılama teknikleriyle dut ağaçlarının ekstrem bir büyüme hızı yakaladığı, onu ekolojik uyum yeteneği yüksek olan kiraz ağaçlarının takip ettiği belirtildi. Ekşi kiraz kategorisinde yer alan Montmorency çeşidinin de erken meyveye yatma konusunda en verimli türlerden biri olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, ilk yıldan itibaren yüksek verim sunan bu ağaçların gelişim dönemlerinde dikey ve yatay olarak çok hızlı genişlediğini, bu nedenle dikim esnasında fidanlar arasında bırakılacak mesafenin önceden planlanması gerektiğini vurguluyor. 

ŞEHİR TARIMINDA AVANTAJ SAĞLIYOR

Geleneksel standart elma ağaçlarının tam olgunluğa erişmesi ve ticari hacimde meyve vermesi uzun yıllar alırken, genetiği değiştirilmeden boyutları sınırlandırılan bodur elma ağaçları (Malus) süreci hızlandırıyor. Bodur meyve ağaçlarının hem saksı taşımacılığına hem de dar kentsel tarım alanlarına tam uyum sağladığı, standart muadillerine kıyasla çok daha erken evrede rekolte verdiği saha testleriyle doğrulandı. Tarım mühendisleri, genç ağaçların ilk yıldan itibaren meyve vermeye teşvik edilmesinin erken dönemde yüksek gelir getirdiğini aktarıyor. Bununla birlikte, bitkinin kök ve gövde yapısının tam güçlenmeden aşırı yük altına girmemesi için ilk yıl açan çiçeklerin bir kısmının seyreltilmesi gerektiği, aksi takdirde sonraki yıllarda ağacın ömrünün kısalabileceği yönünde teknik uyarılar da yapılıyor.

