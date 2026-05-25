CHP Silivri’den yönetiliyor: “İmamoğlu masayı devirdi, CHP’yi bölecek”

Selvi yazısında, CHP Genel Merkezi’nde yaşanan arbede ve polis müdahalesini “üzücü tablo” olarak nitelendirdi. Parti binasının kapılarının kilitlendiğini, girişlere barikat kurulduğunu ve içeride sıvı sabun döküldüğünü belirten Selvi, yaşanan görüntülerin Türk demokrasisi adına kötü bir tablo oluşturduğunu ifade etti.

Yazının en dikkat çeken bölümlerinden birinde Selvi, CHP’de son karar merciinin Özgür Özel olmadığını öne sürdü.

Selvi, “CHP, Özgür Özel tarafından değil, Silivri’den yönetiliyor. CHP’de son söz sahibi Ekrem İmamoğlu” değerlendirmesinde bulundu.

“Diyalog umutlarını İmamoğlu bozdu”

Selvi’ye göre, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında kriz sürecini diyalogla çözme girişimleri vardı. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun “direniş” çağrısı yapmasıyla birlikte bu süreç tamamen değişti.

Yazıda, İmamoğlu’nun avukatları aracılığıyla Özgür Özel’e “direniş” mesajı gönderdiği ve bunun ardından uzlaşma ihtimalinin ortadan kalktığı öne sürüldü.

“Kılıçdaroğlu yumruğunu masaya vurdu”

Selvi, yaşanan gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sert hamleler yaptığını aktardı. CHP’nin bazı avukatlarının görevden alındığını, harcamaların durdurulduğunu ve Meclis Başkanlığı’na resmi yazı gönderildiğini belirten Selvi, Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte kararlı bir tavır ortaya koyduğunu yazdı.

“Komutan kaleyi teslim etti”

Yazının en çarpıcı bölümlerinden biri ise Özgür Özel’e yönelik değerlendirmeler oldu. Selvi, CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel için “Komutan kaleyi teslim etti” ifadesini kullandı.

Özgür Özel’in polis eşliğinde binadan ayrıldığını belirten Selvi, bunun siyasi açıdan tarihi bir fırsat kaybı olduğunu savundu.

“Ekrem İmamoğlu CHP’yi bölecek”

Selvi yazısının final bölümünde ise dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Ekrem İmamoğlu’nun CHP’den kopacak yeni bir siyasi yapı için hazırlık yaptığını öne süren Selvi, “İmamoğlu partisi kuruldu bile” ifadelerini kullandı. Yazıda, 50 ila 70 milletvekilinin CHP’den ayrılarak yeni oluşuma katılabileceği iddia edildi.

Selvi, yazısını “Önümüzdeki süreçte CHP içindeki bölünme tartışmalarının daha da büyüyeceği” değerlendirmesiyle tamamladı.