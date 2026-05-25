İmamoğlu’nun kullandığı hançer şaibeyle geldi polisle gitti CHP tarihine kara leke olarak geçecek”
Nedim Şener, bugünkü köşe yazısında CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan gelişmeleri sert ifadelerle değerlendirdi. Şener, Özgür Özel döneminin hukuken ve fiilen sona erdiğini savunarak, CHP Genel Merkezi’nde yaşanan görüntülerin sorumlusunun Özgür Özel ve ekibi olduğunu ileri sürdü.
Hürriyet yazarı Nedim Şener bu günkü yazısında, Özgür Özel’in sosyal medya üzerinden yaptığı “Buradan çıkmayacağız” açıklamasını hatırlatarak, kısa süre sonra CHP Genel Merkezi’nden ayrılmasını eleştirdi.
“Çıkmayacağız dedi, çıktı”
Yazıda, Özgür Özel’in yaklaşık 72 saat süren direnişin ardından polis nezaretinde binadan çıktığı belirtilirken, bunun CHP tarihinde sembolik bir kırılma olduğu ifade edildi.
“İmamoğlu’nun hançeri oldu”
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki ilişkiye de değinen Nedim Şener, Özgür Özel’in siyasi çizgisini tamamen İmamoğlu’nun belirlediğini savundu.
Şener, “Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’na sapladığı hançerden öteye gidemedi” ifadelerini kullanırken, CHP içinde gerçek liderliğin İmamoğlu’nda olduğunu ileri sürdü.
“CHP tarihine kara leke olarak geçecek”
Yazıda, Özgür Özel döneminin CHP tarihine “şaibeli kurultay”, “yolsuzluk ve rüşvet tartışmaları” ve “mahkeme kararlarına direnç” başlıklarıyla geçeceği iddia edildi.
Şener, özellikle CHP Genel Merkezi’nde kurulan barikatlar ve polis müdahalesi sonrası ortaya çıkan görüntülerin doğrudan Özgür Özel’in tavrından kaynaklandığını savundu.
“Tek sorumlu Özgür Özel”
CHP Genel Merkezi içerisindeki gerilime dikkat çeken Nedim Şener, mahkeme kararına karşı direnç gösterilmesi nedeniyle polisin binaya girdiğini belirtti.
Yazıda, “Ortaya çıkan görüntülerin tek sorumlusu Özgür Özel’dir” ifadeleri kullanılırken, yaşananların CHP içindeki güç mücadelesinin geldiği noktayı ortaya koyduğu öne sürüldü.
“Yeni parti hazırlığı” iddiası
Şener, yazısının son bölümünde ise CHP içerisindeki ayrışmanın yeni bir siyasi oluşuma dönüşebileceğini savundu.
Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin partiyi yeniden toparlamaya çalışacağını belirten Şener, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu çizgisinin ise farklı bir siyasi yola gireceğini öne sürdü.
Nedim Şener yazısını, “İmamoğlu’nun istediği doğrultuda CHP içinde yeni bir ayrışmanın kaçınılmaz hale geldiği” değerlendirmesiyle tamamladı.
