TRT'den 15 Temmuz dizisi! Yavuz Bingöl'ün oynayacağı rol herkesi şaşırttı!
Uzun zamandır dizlerde görünmeyen şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, TRT'nin 15 Temmuz'u konu alan 'Asırlık Gece' dizisinde firari Adil Öksüz'ü canlandıracak.
Uzun zamandır dizlerde görünmeyen şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, TRT'nin 15 Temmuz'u konu alan 'Asırlık Gece' dizisinde firari Adil Öksüz'ü canlandıracak.
TRT'nin 15 Temmuz darbe girişimini konu alan yeni dizisi "Asırlık Gece" daha yayınlanmadan oyuncu kadrosuyla gündem oldu.
ADİL ÖKSÜZ'Ü OYNAYACAK
Dizide sürpriz bir role hazırlanan sanatçı ve oyuncu Yavuz Bingöl, FETÖ firarisi Adil Öksüz karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.
Geçtiğimiz cuma günü Ankara'da çekimlerine başlanan dizi, TRT 1 ekranlarında 15 bölüm olarak izleyiciyle buluşacak.
HER BÖLÜMDE FARKLI BİR HİKAYE KONU ALINACAK
Miray Yapım imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Cihan Sağlam ile Ahmet Toklu'nun oturduğu "Asırlık Gece", döküdrama formatında hazırlanacak.
Her bölümde 15 Temmuz gecesine dair farklı hikayelerin işleneceği dizide dikkat çeken isimlerden biri de Yavuz Bingöl oldu.
Uzun süredir müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk kariyerini de sürdüren Bingöl'ün, darbe girişiminin kritik isimlerinden biri olan ve FETÖ firarisi gösterilen Adil Öksüz karakterini oynayacak olması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Erkan Petekkaya da yer alıyor. Petekkaya, yapımda Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Salih Zeki Çolak karakteri ile ekrana gelecek.
DİJİTAL PLATFORM İÇİN HAZIRLANAN BİR DİZİDE DAHA ROL ALACAK
Öte yandan Yavuz Bingöl'ün TRT projelerindeki yoğunluğu bununla sınırlı değil. Ünlü sanatçının, TRT'nin dijital platformu Tabii için hazırlanan "Espiyonaj" dizisinde de rol alacağı da öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23