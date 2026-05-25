CHP'deki kaosa dair çarpıcı analiz: "Parti fiilen ikiye bölündü"

Pazar sabahı CHP Genel Merkezi'nin oldukça hareketli olduğunu belirten Altınok, bina önünde toplanan iki öfkeli grubu birbirinden ayıran tek unsurun Adnan Beker'in resminin bulunduğu otobüs olduğunu ifade etti. Yazısında gruplar arasındaki tansiyonu şu sözlerle aktardı:

İçeridekilerin Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır ile birlikte Dev-Genç marşı söyleyerek direndiğini ve dışarıdakilere "faşist" diye seslendiğini belirtti.

İçeridekilerin, Genel Merkez'e girmeye çalışan grup için "pavyon fedaileri" ve "mafya" ifadelerini kullandığını aktardı.

Mamak, Tuzluçayır ve Dikmen'den gelen dışarıdaki grubun ise içeridekilere "hortumcular" diye bağırdığını yazdı.

Mahmut Tanal'ın hortumla su sıkmasına tepki gösteren grubun, Tanal'a "FETÖ'cü" dediğini kaydetti.

"CHP fiilen ikiye bölündü"

Polisin, Kılıçdaroğlu'nun talebi doğrultusunda binayı tahliye ettiğini ve Özgür Özel ile beraberindekilerin binayı terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Altınok, "Böylece CHP, Meclis'teki milletvekilleri ve genel merkez olmak üzere fiilen ikiye bölünmüş oldu" tespitinde bulundu.

"Özel ve ekibi yeni partiye geçecek"

Yazısında Özgür Özel'in Grup Başkanlığı pozisyonunu uzun süre korumasının mümkün olmadığını savunan Melih Altınok, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sürecini başlatacağını ve İmamoğlu-Özel ikilisinin partideki izlerini sileceğini iddia etti. Altınok, analizini şu öngörüyle noktaladı: