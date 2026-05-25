Efkan Ala'dan TBMM önündeki gerilime sert yanıt: CHP'nin iç hesaplaşmalarına ayıracak vaktimiz yok
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindekilerin, TBMM önünde Cumhurbaşkanı'na yönelik attığı sloganlara sert tepki gösterdi. Ala, bu sloganları "saygısızlık" olarak nitelendirerek, muhalefete yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Efkan Ala, yaşananları "saygısız sloganlar" olarak tanımlayarak bu ifadeleri reddettiklerini ve iade ettiklerini belirtti. CHP'ye "siyasi yanlışlardan vazgeçin" çağrısında bulunan Ala, "CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz" ifadelerini kullandı.
"İç kavgalara ayıracak vaktimiz yok"
Açıklamasında AK Parti'nin gündemine odaklandığını vurgulayan Efkan Ala, CHP'nin kendi iç süreçlerine dair şu değerlendirmelerde bulundu:
- Küresel ve yerel sorunlar: "Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz."
- Parti içi tartışmalar: "CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de."
