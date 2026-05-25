Siyaset
CHP'lilerin Genel Merkez'deki eşkıyalığı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve yandaşlarının neden olduğu olaylar hakkında ilk kez açıklama yaptı.

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından Genel Merkez’de tansiyon yükseldi. Kararın tebliği için yapılan girişim sonuçsuz kalınca polis ekipleri otopark kapısından içeri girerek binaya müdahalede bulundu. Genel merkezin girişine kurulan barikat kaldırılırken, partililer ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini ziyaret eden milletvekilleriyle yaptığı görüşmede kullandığı ifadeleri aktardı.

 

CHP’li milletvekilleri Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Barış Bektaş, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel ile Sarı’nın, Kemal Kılıçdaroğlu’nu konutunda ziyaret ettiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun kendisini ziyaret edenlere ilk sözlerini Barış Yarkadaş şöyle aktardı:

"CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?

Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık.

 

 

Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı.

Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık.

Lütfen parti örgütlerimize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın.

Sizler de buradan dışarı çıktığınızda kırıcı olmayın, yapıcı olun."

CHP'deki kaosa dair çarpıcı analiz: "Parti fiilen ikiye bölündü"

Ahmet Hakan'dan CHP'deki kriz için çarpıcı analiz: "İmamoğlu / Özel ikilisi vuruşmayı tercih etti"

Fonlanmış medyanın ahlaksızlığı "Saray darbesi değil, CHP içi kavga"

CHP Silivri'den yönetiliyor: "İmamoğlu masayı devirdi, CHP'yi bölecek"

