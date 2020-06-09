Niğde Kalesi, çevresi koruma ve yenileme projesi devam ediyor

Niğde’nin merkez ilçesi Alaaddin, Balhasan, Kale, Eskisaray, Songur ve Burhan Mahallelerini kapsayan yenileme alanı projesi adım adım gerçekleştiriliyor.

558 adet parsel ve 393 adet yapıyı kapsayan projenin hayat bulması sürecinde yönetmeliklere ve standartlara uygun olmayan sağlıksız yapı stoğu için de tasarrufta bulunuluyor.

Eski bir yerleşim alanı olması nedeniyle yapılaşma kalitesi düşük, sosyal donatı ve altyapı açısından yetersiz bir yerleşim alanını kapsayan projenin hayat bulmasıyla birlikte plansız oluşturulmuş ticari yapılaşma ile konutlarda yeni bir yol haritası takip edilecek.

Proje alanı içerisinde başta tarihi Niğde Kalesi ve saat kulesi olmak üzere çok sayıda camii, hamam, bedesten, kilise ile pek çok sivil mimari örneği konutlar gibi tarihi binalar bulunuyor.

Söz konusu yenileme alanının tespitinde; 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun gereği olarak tarihi özellikler dikkate alındı.

Bölgenin bütüncül olarak koruma altına alınması ve her türlü kentsel dokunun muhafazası amaçlanıyor. Yöresel mimariye uygun yenileme ve restorasyon çalışmaları ile şehrin turizm potansiyeline katkı sağlamak üzere tarihi dokunun yenilenerek korunması gerçekleştirilecek.