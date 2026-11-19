DURSUN SUNA / NİĞDE AKİT

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, akaryakıt kaçakçılığı ve kayıt dışı ticaretle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Koçak köyünde gerçekleştirilen operasyonda, lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunduğu belirlenen iki işletmede toplam 2 bin 979 litre lisanssız akaryakıt ele geçirildi. 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na Muhalefet kapsamında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen akaryakıta el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

"KAÇAK AKARYAKIT SADECE VERGİ KAYBI DEĞİL, GÜVENLİK MESELESİDİR"...

Akaryakıt kaçakçılığı, yalnızca devletin vergi gelirlerini zarara uğratan bir faaliyet olarak değerlendirilmemelidir. Denetim ve kalite güvencesi dışında piyasaya sunulan, kaynağı ve niteliği belirsiz akaryakıt; araçlarda mekanik arızalara, yangın ve çevre kirliliği gibi ciddi risklere de yol açabilir.

Ülkemizde de benzer kayıt dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Vatandaşların lisanslı ve güvenilir akaryakıt istasyonlarını tercih etmesi, şüpheli satış ve faaliyetleri ilgili kurumlara bildirmesi, bu mücadeleye önemli katkı sağlayacaktır.

Devletin vergi kaybına uğratılmasına, haksız kazanç elde edilmesine ve vatandaşın güvenliğinin tehlikeye atılmasına karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceği.

Niğde İl Jandarma Komutanlığının yapılan açıklamada bu operasyon, kayıt dışı akaryakıt faaliyetlerine karşı mücadelenin devam edeceği bilgisi verildi.