ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD ham petrol stokları 13 Kasım'da sona eren haftada 3,38 milyon varil artarak 417,8 milyon varile ulaştı. Bir önceki haftada ise 4,657 milyon varillik bir artış kaydedilmişti. Benzin stokları da 5,192 milyon varil artarken, damıtılmış yakıt stokları 1,571 milyon varil arttı.