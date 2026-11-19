Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sıcak gelişme: Tabela 5 lira 20 kuruş değişecek
Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tabela bu gece yarısı 5 lira 20 kuruş değişecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tabela bu gece yarısı 5 lira 20 kuruş değişecek.
Akaryakıt fiyatları, brent petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerden etkilenerek değişiyor. Son olarak sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, motorine indirim geleceği öğrenildi. Brent petrol fiyatları, Orta Doğu'da yaşanan gerilimlere rağmen küresel arzın artacağına dair beklentilerle Ağustos sonundan bu yana en düşük seviyelerine yakın seyrederek varil başına 92 dolara geriledi.
ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD ham petrol stokları 13 Kasım'da sona eren haftada 3,38 milyon varil artarak 417,8 milyon varile ulaştı. Bir önceki haftada ise 4,657 milyon varillik bir artış kaydedilmişti. Benzin stokları da 5,192 milyon varil artarken, damıtılmış yakıt stokları 1,571 milyon varil arttı.
Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bu çeyrekte günde yaklaşık 2 milyon varil arz fazlası öngördü. Goldman Sachs gelecek yıl potansiyel bir arz fazlası konusunda uyarıda bulundu.
Ortadoğu'daki arzın aralıklı bölgesel gerilimlere rağmen toparlanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı büyük ölçekli askeri saldırılar düzenlemekten kaçınmasıyla petrol fiyatları bu ay yaklaşık düştü.
Petrol fiyatlarındaki geri çekilme yurt içinde pompaya yansımaya devam ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, yarın gece saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere motorine 5.20TL indirim bekleniyor.
19 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Avrupa yakası Benzin litre fiyatı: 71.30 TL Motorin litre fiyatı: 95.30 TL LPG litre fiyatı: 50.70 TL
Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 72.30 TL Motorin litre fiyatı: 96.40 TL LPG litre fiyatı: 50.79 TL
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