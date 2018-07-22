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Niğde domatesi Arabistan’da

Niğde’de yetiştirilen yüksek kalitedeki Bursa cinsi domatesler, Suudi Arabistan’a ihraç ediliyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 10:56
Niğde domatesi Arabistan’da

Yöre halkı tarafından yetiştirilip hasat edilen domatesler, bölgede faaliyet gösteren tüccarlar tarafından tarlada satın alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamındaki hibe desteğiyle kurulan entegre tesise getiriliyor.

Özel makinalarla yıkanıp kurutulan domatesler, büyüklüklerine göre tasnif edilerek kadın çalışanlar tarafından paketlenip satışa hazır hale getiriliyor. Tesiste işlenip paketlenen domatesler ardından Suudi Arabistan’a gönderiliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 10:56
  1. Tarım ve Orman Bakanlığı
  2. Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı
  3. domates

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