Niğde domatesi Arabistan’da

Yöre halkı tarafından yetiştirilip hasat edilen domatesler, bölgede faaliyet gösteren tüccarlar tarafından tarlada satın alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamındaki hibe desteğiyle kurulan entegre tesise getiriliyor.

Özel makinalarla yıkanıp kurutulan domatesler, büyüklüklerine göre tasnif edilerek kadın çalışanlar tarafından paketlenip satışa hazır hale getiriliyor. Tesiste işlenip paketlenen domatesler ardından Suudi Arabistan’a gönderiliyor.